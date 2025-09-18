MASAK'tan Cezayir ve Angola ile kara para aklamayla mücadelede iş birliği

Yasa dışı para hareketlerini önlemede uluslararası iş birlikleri artarak devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kararda ayrıca MASAK ile Angola Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar verildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Angola Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi (FIU ANGOLA) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verildi.