Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı sanayi üretimini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 4,9 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 3,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.