MediaMarkt, Şahane Kasım alışveriş trendlerini açıkladı

Bu yıl Şahane Kasım’ı renkli bir alışveriş şölenine dönüştüren MediaMarkt, 1-30 Kasım tarihleri arasında tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünleri açıkladı.

Buna göre MediaMarkt müşterileri en çok cep telefonu, dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi ve tablet satın aldı.

Kasım ayında tüketiciler ağırlıklı olarak online alışverişi tercih etti. MediaMarkt verilerine göre, geçen yılın kasım ayına kıyasla online alışverişte yüzde 76,8 artış yaşandı.

Geniş ürün yelpazesiyle konforlu alışveriş deneyimi sunan MediaMarkt Türkiye, Şahane Kasım kampanyasının sonuçlarını paylaştı.

Ciro bazlı kırılıma göre ülke genelinde en çok akıllı cep telefonu satın alındı. Bu kategoriyi sırasıyla dikey süpürge, çamaşır kurutma makinesi ve tablet takip etti. İl ve adet bazında en çok tercih edilen ürün kategorisi de yine cep telefonları oldu.

ONLİNE ALIŞVERİŞTE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Türkiye genelindeki MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasından elde edilen verilere göre, bir önceki aya kıyasla online alışverişte yüzde 82,4 artış görüldü.

Sadece mobil uygulamadan yapılan alışverişlerde ise yüzde 25,9 artış kaydedildi.

Geçen yılın kasım ayına göre online kanalda yüzde 76,8, offline kanalda ise yüzde 47,7 artış yaşandı.