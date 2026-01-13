MediaMarkt'tan karne hediyesi kampanyası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Okullarda öğrenciler, eğitime kısa bir mola vererek ara tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu aşamada MediaMarkt Türkiye, düzenlediği “Karne Hediyelerinin Tam Zamanı” Kampanyası ile 15 Ocak tarihine dek hoparlörden tablete, laptop’tan bilgisayar aksesuarlarına binlerce teknolojik ürünü MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasında tüketicilerle buluşturuyor.

15 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt Türkiye, düzenlediği kampanya ile 15 Ocak’a kadar öğrencileri ve ebeveynleri, hayatı kolaylaştıracak teknolojik ürünlerle buluşturuyor.

MediaMarkt, eğitim ve eğlenceden günlük ihtiyaçlara, binlerce ürünün tüketicileri beklediğini bildiriyor.