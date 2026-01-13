Abone ol: Google News

MediaMarkt'tan karne hediyesi kampanyası

MediaMarkt'ın başlattığı “Karne Hediyelerinin Tam Zamanı” kampanyası 15 Ocak'a kadar devam edecek.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 12:57
MediaMarkt'tan karne hediyesi kampanyası
  • MediaMarkt, "Karne Hediyelerinin Tam Zamanı" kampanyası ile 15 Ocak'a kadar geniş bir ürün yelpazesini tüketicilere sunuyor.
  • Kampanya kapsamında hoparlörden tablete, laptop’tan bilgisayar aksesuarlarına birçok teknolojik ürün indirimde.
  • Tüketiciler, MediaMarkt mağazalarında, internet sitesinde ve mobil uygulamasında bu fırsatlardan yararlanabilir.

Okullarda  öğrenciler, eğitime kısa bir mola vererek ara tatilin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu aşamada MediaMarkt Türkiye, düzenlediği “Karne Hediyelerinin Tam Zamanı” Kampanyası ile 15 Ocak tarihine dek hoparlörden tablete, laptop’tan bilgisayar aksesuarlarına binlerce teknolojik ürünü MediaMarkt mağazaları, internet sitesi ve MediaMarkt mobil uygulamasında tüketicilerle buluşturuyor.

15 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt Türkiye, düzenlediği kampanya ile 15 Ocak’a kadar öğrencileri ve ebeveynleri, hayatı kolaylaştıracak teknolojik ürünlerle buluşturuyor.

MediaMarkt, eğitim ve eğlenceden günlük ihtiyaçlara, binlerce ürünün tüketicileri beklediğini bildiriyor.

