Mehmet Fatih Kacır: Afrika'yla ticareti 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Afrika'ya karşı aktif bir politika yürütüldüğünü belirterek, 37 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin artırılmasının planlandığını dile getirdi.

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ensonhaber.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kacır, Afrika ülkeleri ile somut bir iş birliği yürütüldüğüne değinerek, 44 büyükelçiliğin aktif dış politikasının en önemli göstergesi olduğunu aktardı.

"Afrika ile ikili ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaşacak"

Kacır, Türkiye'nin Afrika ile ikili ticaret hacminin 37 milyar dolar olduğunu ancak bunun 50 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Mali ile dış ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkacak"

Bakan Kacır ayrıca Mali ile dış ticaret hacminin 500 milyon dolar olarak hedeflendiğini ve 2023 yılında 255 milyon dolara ulaşıldığını da sözlerine ekledi.

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