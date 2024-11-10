Mehmet Nuri Ersoy: 2024 yılında hedef, 61 milyon turisti geçmek

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenen AK Parti Muratpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi'nde bir konuşma yaparak, turizm hedeflerinden de söz etti.

Ersoy, yaptığı konuşmada, kongrelerin hem ilçe teşkilatına taze bir soluk getirmek hem de Antalya'nın geleceğine dair yeni hedefler belirlemek için önemli olduğunu belirtti.

"ANTALYA'YI ZİRVEYE ÇIKARDIK"

Turizmde Türkiye'yi bir dünya markası yaptıklarını ve Antalya'yı hak ettiği zirveye çıkardıklarını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

Artık dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Antalya'nın güzelliklerini, görmek için bu topraklara adım atıyorlar. Bu başarının ardında sizlerin emeği, gayreti ve AK Parti'nin güçlü vizyonu var.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Bu yıl Antalya'nın ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Ersoy, festivalle Antalya'nın sadece turizmle değil, zengin kültürel mirasıyla da öne çıkmasını sağladıklarını kaydetti. 9 gün boyunca 77’den fazla farklı noktada 285’ten fazla etkinlikle kenti bir kültür merkezi haline getirdiklerini belirten Ersoy, Antalya'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

"YARININ LİDER TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Sadece bugünün Türkiye'sini değil, yarınların da güçlü, lider Türkiye'sini inşa ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla çıktığımız bu yolda, milletimize hizmet için emin adımlarla ilerliyoruz. Dün 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyorduk bugün de bizim için değişen bir durum yok. Yine aynısını söylüyoruz, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' Bu inşada teşkilatlarımızın kararlılığı, halkımızın desteği ve birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür.

Antalya'mız, tarihin ve doğanın mirası olan güzellikleriyle bu büyük yürüyüşte eşsiz bir yere sahip. Antalya’nın her köşesinde hissedilen kadim medeniyetler bizim dünya sahnesindeki gücümüzün teminatıdır. Biliyorsunuz, 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize etmiştik. Bu rakamı da inşallah geçeceğiz. Başarı yürüyüşümüz adım adım, hep birlikte sürecek.

ANTALYA'YA GELEN TURİST SAYISI 16 MİLYONU AŞTI

Antik kentlerde gece müzeciliğini aktif hale getirdiklerini, sürdürülebilir turizm konusunda önemli adımlar attıklarını anlatan Ersoy, "Ne mutlu ki, tüm bu çabalarımızın karşılığını rakamlarla da alıyoruz. Antalya bu sene turizmde rekorlara imza attı. Yılın 10 ayında Antalya'mıza gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artarak 16 milyonu geçti." dedi.

Bakan Ersoy, tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bu yıl 34 ülkeden 683 yabancı turizm profesyonelini ve basın mensubunu kentte ağırladıklarını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI

Antalya'yı anlatan tanıtım filmlerinin 200'e yakın ülkede dijital mecralarda 536 milyondan fazla gösterim ve 274 milyon izlenim elde ettiğini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

Dünyanın merakla takip ettiği Amerika'daki seçim gecesinde, cennet ülkemizi tanıtan videolar yayınlattık. Yayıncı kuruluşlardan bize gelen bilgilere göre, bu reklamlar dünya çapında 500 milyondan fazla kişiye doğrudan ulaştı.

"YEREL YÖNETİMLER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Bakanlık olarak kentte önemli yatırımlar yaptıklarını, yerel yönetimlerin de görevlerini yapmasını beklediklerini söyleyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: