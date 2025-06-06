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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı hizmet anlayışıyla hayata geçirilen ücretsiz girişli Halk Plajları Projesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, halihazırda sayısı 17 olan ücretsiz halk plajlarını 19'a çıkarmaya hazırlanıyor.

YALIKAVAK VE SORGUN PLAJLARI YOLDA

Bodrum Yalıkavak ve Manavgat Sorgun'da haziran ayı içinde hizmete alınacak halk plajları ile vatandaşın ücretsiz hizmet alabileceği tesis sayısı artacak.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hizmet veren bu plajlar, denize erişimi kolaylaştıran, temiz, güvenli ve konforlu alanlar sunuyor.

TURİZMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor.” dedi.

YILDA 3 MİLYON 50 BİN ZİYARETÇİ

Ersoy, 2024 yılında halk plajlarının toplam 3 milyon 50 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, “Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA 17 PLAJ HİZMETTE

Bakan Ersoy, halen 17 plajın hizmette olduğunu, Bodrum Yalıkavak ve Manavgat Sorgun halk plajlarının ise haziran ayı içerisinde hizmete alınacağını, böylece 2025 yılı itibarıyla toplam plaj sayısının 19’a ulaşacağını da sözlerine ekledi.

2025 MAYIS SONU İTİBARIYLA 180 BİN ZİYARETÇİ

01 Ocak–26 Mayıs 2025 tarihleri arasında halk plajları, toplam 180 bin 200 kişi tarafından ziyaret edildi.

"YÜKSEK HİZMET STANDARDI"

Bakan Ersoy, halk plajlarının yalnızca erişilebilir olmasıyla değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz.



Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz.

HALK PLAJLARI, YABANCI TURİSTLERİN DE TAKDİRİNİ TOPLUYOR

Türkiye'nin eşsiz kıyılarında hizmete alınan halk plajları, çevre dostu altyapıları, engelli erişimine uygun düzenlemeleri, aile dostu sosyal alanları ve yüksek hijyen standartlarıyla sadece yerli vatandaşların değil, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin de takdirini topluyor.

ÜCRETSİZ GİRİŞLİ HALK PLAJLARI

Hizmete sunulan halk plajları:

Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu, Bodrum Yalıkavak (yakında açılacak), Manavgat Sorgun (yakında açılacak).