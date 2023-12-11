Mehmet Şimşek, son verileri değerlendirdi: Politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün açıklanan ekim ayına ilişkin işsizlik verisi, sanayi üretimi rakamları ile ödemeler dengesine ilişkin bir değerlendirme yayınladı.

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Bugün Türkiye ekonomisi için önemli üç veri, üst üste pozitif yönde açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yine TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 1,1 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre ise ekim ayında cari işlemler hesabının 186 milyon dolar fazla verdiği belirtildi.

"Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu verileri yayınladığı bir mesajla değerlendirerek, şu ifadeyi kullandı:

Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek.

"Cari denge ekim ayında da fazla verdi"

Bakan Şimşek, uygulamaya konulan politikaların sonuçlarının her gün alındığını ve program hedeflerin gerçekleşmeye devam edeceğini belirterek şu mesajları verdi:

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı.

"Rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı"

Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz"

Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor.

"İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesinde"