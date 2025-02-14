Mehmet Şimşek, Almanya'da yatırımcılarla buluşuyor

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da dün "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"na katılan Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de görüştü.

Şimşek'in dün başlayan Münih temasları 15 Şubat'ta tamamlanacak.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de görüşen Şimşek, mevkidaşıyla ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile iş birliği ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını ele aldı.

TÜRK İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELECEK

Şimşek, ayrıca Türk iş insanlarından oluşan kalabalık grupla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programına dair kapsamlı sunum gerçekleştirecek.