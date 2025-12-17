Mehmet Şimşek: Bahreyn'in vizyon 2030 hedeflerini yakından takip ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliği tarafından, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin tahta çıkışının 26. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk'un ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üst düzey yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"KARŞILIKLI KÖKLÜ İLİŞKİLER VAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen Bahreyn Milli Günü programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı olmayan, karşılıklı güvene, ortak değerlere ve güçlü bir vizyona dayanan köklü ilişkiler olduğunu söyledi.

“SEKİZİNCİ DÖNEM KEK TOPLANTISI 2026 MAYIS AYINDA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Tüm alanlarda mükemmel seviyede olan işbirliğini derinleştirmeye genişletmeye kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, "Mevcut iş birliği mekanizmalarımız, ülkelerimize somut, dengeli ve karşılıklı kazanımlar sağlamaktadır. Eş başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Bahreyn Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) bu mekanizmaların başında gelmektedir. KEK toplantılarımızda, ticaretin artırılmasından yatırımların teşvikine kadar, sağlık ve turizm ortak projelerinden tarım ve gıda güvenliğine, enerji, lojistik, finansal işbirliğine kadar birçok alanda somut adımlar atıyoruz. Bu çerçevede sekizinci dönem KEK toplantısını 2026 Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Şimşek, bu toplantının yeni iş birliği fırsatlarının önünü açacağına inandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

Bahreyn'in vizyon 2030 hedeflerini yakından takip ediyoruz. Ekonomide sektörel çeşitlenme, sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi alanlarındaki hedefleriniz, Türkiye'nin tecrübesi ve kapasitesiyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Türkiye sanayideki üretim çeşitliliği, güçlü altyapısı, yenilikçi AR-GE ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı sayesinde bölgesinde önemli bir üretim ve yatırım merkezidir. Dolayısıyla ülkelerimizin ekonomik yapıları aslında birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve ileri teknolojiler, yapay zeka, turizm, sağlık turizmi, inşaat gibi alanlarda ortak projeler geliştirebileceğimize inanıyorum.

"ORTAKLIĞIMIZ YENİ SEVİYEYE TAŞINIYOR"

Bakan Şimşek, Türkiye ile Körfez İş Birliği Konseyi arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'nı stratejik bir adım olarak gördüklerini dile getirerek, "Bu anlaşma tamamlandığında bölgesel ticareti derinleştirerek ekonomik ortaklığımızı yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak önümüzde büyük fırsatlar var. Orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla iki ülke için kalıcı değer üreten, başarı hikayeler yazacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BAHREYN BÜYÜKELÇİSİ MERZUK: BAHREYN 2026-2027 İÇİN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE GEÇİCİ ÜYE SEÇİLDİ

Açılışta konuşan Büyükelçi Marzuk, Bahreyn Kralı Al Halife'ye ve Bahreyn halkına Milli Gün vesilesiyle tebriklerini sunarak, Al Halife'nin ülke hakkındaki vizyonu ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife'nin ekonomiyi çeşitlendirme, ülkenin inovasyon ve yatırım alanında önde gelen bir bölgesel merkez olarak konumunu güçlendirmedeki rolünden takdirle bahsetti.

Marzuk, ülkesinin ılımlılık, işbirliği ve diyalog ilkelerine dayanan ve uluslararası işbirliğini teşvik etmeye, sürdürülebilir barışı desteklemeye ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik dengeli bir dış politika izlediğine işaret ederek, Bahreyn'de daha fazla ilerleme ve refah için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'nin mevcut başkanlığını yürüttüğünü aktaran Marzuk, Bahreyn'in 2026-2027 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçici üye olarak seçildiğini anımsattı.

FİLİSTİN DAVASI

Marzuk, Bahreyn'in BMGK geçici üyeliği aracılığıyla başta Filistin davası olmak üzere Arap ve bölgesel sorunları vurgulamak, kalkınma, gençlik ve kadınların güçlendirilmesi ile iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi sınır öresi zorlukların ele alınması alanlarında ortak uluslararası eylemi güçlendirmek için çalışacağını anlattı.

Bahreyn'in Filistin davası konusundaki tutumunun, iki devletli çözümü ve ilgili BM kararları uyarınca başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını destekleyici nitelikte olduğuna dikkati çeken Marzuk, bölgede güvenlik ve barışın sağlanması yönünde olumlu bir girişimi teşkil eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için planını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE-BAHREYN İLİŞKİLERİ

Marzuk, Türkiye ile Bahreyn arasındaki yakın ilişkilere ve derin köklere dayanan tarihi dostluk bağlarına değinerek, iki dost ülke arasında 1973'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana her iki ülkenin ve dost halklarının çıkarlarına hizmet eden her alanda karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek için bu ilişkileri daha da ileriye taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren çok sayıda alan ve sektörü kapsayan 50 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydeden Marzuk, iki ülke arasındaki ticaretin 2003-2024 yılları arasında 7 kattan fazla arttığını söyledi. Marzuk, ticaret hacminin iki katına çıkarılması yönündeki çabaların, bu iki dost ülke arasındaki yakın kardeşlik bağları sayesinde meyvesini vereceğine işaret etti.