Mehmet Şimşek, beyanname vermeyen mükellefleri pişmanlıktan yararlanmaya davet etti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir mesaj yayınlayarak gelirini beyan etmeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini belirterek kendilerini pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ettiğini duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir beyannamesi vermeyenlerin sayısını paylaşarak, gelirini beyan etmeyenlerin belirlendiğini ve kendilerine tebligat gitmeden önce başvururlarsa ceza almayacaklarını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak beyanname veren ve vermediği tespit edilen mükelleflerin sayısını verdi.

"2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi"

Bakan Şimşek, mesajında beyannamesini zamanında veren mükelleflere teşekkür ederek, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefin tespit edildiğini şu sözlerle aktardı:

2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz.

"Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildi"

Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız.

Gelir elde edenler analiz edildi

Bankalar, sigorta şirketleri, tapu ve nüfus idaresi başta olmak üzere çok sayıda kurumdan elde edilen bilgiler kullanılarak yapılan analizler neticesinde beyanname vermeyenler tespit edildi.

Kiraya verdiği konutlar aracılığıyla gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen kişi sayısı: 362 bin

İş yeri kira gelirini beyan etmeyen kişi sayısı: 15 bin

Tapudaki satıştan gelir elde eden kişi sayısı: 32 bin

Ücret gelirleri için beyanname vermeyen kişi sayısı: 13 bin 100