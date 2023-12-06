Mehmet Şimşek: Depremin yaralarını sarmak için dış finansman 2,4 milyar doları buldu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, deprem bölgesinin imarı ve bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmaları desteklemek için Türkiye'nin sağladığı dış finansman kaynaklarına ilişkin bilgi verdi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği şehirlerdeki yaşamın normale dönmesi için yapılan çalışmalar ve finansman sağlamaya yönelik faaliyetler devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu aşamada son gerçekleşen finans kaynağı anlaşmalarına dair bilgi paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası amacıyla dış finansman temini çalışmaları devam ettiğini belirten Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.

"Yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"

Bakan Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma, Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi.

"İslam Kalkınma Bankası'ndan 100 milyon dolarlık kaynak sağlandı"

Şimşek, söz konusu finansmanla depremden etkilenen illerdeki altyapıların onarımı ve geliştirilmesine yönelik ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca İslam Kalkınma Bankası'ndan da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık.

"Kaynak, tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacak"

Bu kaynağın, depremden etkilenen bölgede ve bu bölgeyle ilişkide bulunan işletmelere yönelik tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

Deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Hem yıl sonuna kadar hem de önümüzdeki yıl içinde uygun koşullu dış finansman sağlama girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlanan bu finansman imkanlarıyla depremden etkilenen illerdeki ihracatçı firmalar ile bu bölgedeki işletmelerin tarım ve gıda projeleri desteklenecek.

Avrupa Yatırım Bankası'ndan 400 milyon euro finansman alınmıştı

Şimşek, daha önce de Avrupa Yatırım Bankası'ndan deprem yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon euro finansman sağlandığını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)