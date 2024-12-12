Mehmet Şimşek: Türkiye en çok uluslararası finansman sağlayan ülkeler arasında

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kuruluşlardan alınan kredi miktarını belirten bir mesaj yayınladı.

Ekonomi yöneticileri, yurt dışından sağlanan finansmandaki artışı, "Türkiye'ye güvenin artması" şeklinde açıklıyor.

"UYGUN KOŞULLU FİNANSMAN 7,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Bakan Mehmet Şimşek, ayrıca Dünya Bankası'ndan aralık ayında onaylanan 1,2 milyar dolarlık kredinin bilgisini vererek şöyle konuştu:

Uluslararası kuruluşlarla artan iş birliğimiz sayesinde bu yıl sağladığımız uygun koşullu finansman 7,7 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası tarafından bu ay onaylanan 1,2 milyar dolar kaynağı ulaştırma ve sağlık altyapımızı güçlendirmek ve tarım sektörümüzün dayanıklılığını artırmak için kullanacağız.

"DÜNYA BANKASI'NDAN 5 MİLYAR DOLAR"

Böylece Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman 5 milyar dolara ulaşarak bir yıl içinde temin ettiğimiz en yüksek miktar oldu.