Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 250 milyon dolarlık finansman

Haber Merkezi

Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Şubat 2023 depremlerinden zarar gören bölgelerdeki tarım sektörünün dirençli toparlanmasını desteklemek için Türkiye'ye verilecek desteği onayladığına ilişkin açıklama yapınlandı.

Onaylanan kaynak 250 milyon dolar değerinde.

Banka tarafından yayımlanan bültende, Türkiye'nin Depremden Etkilenen İllerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi projesinin, ülkenin 'Bereketli Hilal' bölgesindeki çiftliklerin ve çiftlik işletmelerinin depremlerin yol açtığı büyük hasarlardan kurtulmasına yardımcı olurken, iklim değişikliğinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere doğal afetlere karşı dayanıklılığını artıracağı belirtildi.

KADINLARIN VE GENÇLERİN PROGRAMDAN YARARLANMALARI SAĞLANACAK

Projenin ayrıca kadınların ve gençlerin programlarından yararlanmasını sağlamak, kapsayıcı toparlanmayı ve dayanıklılığı teşvik etmek için hedefli önlemler içerdiği aktarıldı.

"GEÇİM KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, konu hakkında yapığı açıklamada, şu ifadeleri verdi:

Tarım sektörü, 2023 depremlerinden etkilenen illerin ekonomisinin omurgasını oluşturuyordu. Afet öncesinde, bu bölgeler toplu olarak Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 10'unu ve ekili arazinin yüzde 17'sini oluşturuyordu ve bu illerdeki nüfusun yüzde 20'si tarımda çalışıyordu ve önemli bir kısmı kadındı. Bu işler ve gelirler, aileleri, toplulukları ve yerel ekonomileri sürdürmek için olmazsa olmazdır. Yeni onaylanan proje, bu bölgelerdeki üretim kapasitesini geri kazandırmayı, etkilenenlerin işlerinin ve geçim kaynaklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİTİ

Öte yandan Dünya Bankası Proje Ekibi Lideri Luz Berania Diaz ise, şöyle konuştu: