Mehmet Şimşek duyurdu: Kayıt dışılıkla her alanda mücadele Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 100 cc üstü motor silindir hacimli motosikletlerin ithalatında daha az vergi vermek için başvurulan yöntemi hatırlatarak, vergi kaçağına izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.

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İthalatı vergiye tabi olan 100 cc üstü motor silindir hacimli motosikletlerdeki oyun ortaya çıktı.

100 cc altındaki motosikletler MTV’ye tabi değil.

İthalatçı firma vergi ödememek için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor.

Gümrükten 50 cc silindir olarak geçen motoru yasa dışı eklemelerle 100 cc ve 150 cc'ye çıkartıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı da motosikletteki silindir hacmini artırma bu oyuna karşı harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilgili konunun işlendiği haberi paylaşarak, sosyal medya hesabı üzerinden "Kayıt dışılıkla her alanda mücadele!" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, böylece vergi kaçağına izin verilmeyeceğine işaret etti.

Motosiklette silindir oyuun

Silindir oyununa göre, ithalatçı firmalar vergiden kaçmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye'ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçalar ise ayrı olarak ithal ediliyor. Türkiye’de yapılan montajla 125 cc silindirli motorlar piyasada satışa sunuluyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)