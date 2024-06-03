Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: En kötüsü geride kaldı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek "Yıllık enflasyon üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek" dedi.

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Enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisini değerlendirdi.

"Dezenflasyon sürecine giriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını belirterek, "Dezenflasyon sürecine giriyoruz. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek." dedi.

"Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı"

Şimşek, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı." ifadelerini kullandı.

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak"

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyona yönelik şunları söyledi:

En kötüsü geride kaldı!



Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.



Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.

Enflasyon verileri

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

En yüksek artış giyimde yaşandı

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.