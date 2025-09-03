Mehmet Şimşek: Enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu

Sabah saatlerinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dış ticaret rakamları da belli olurken rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın açıklamasıyla birlikte duyurdu.

21 MİLYAR 795 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ömer Bolat, 2025 yılı Ağustos ayında mal ihracatının 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçen senenin aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9 azalış olduğunu belirtti.

DIŞ TİCARETTE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9'luk azalış anlamına geliyor.

İthalat yüzde 3,9 azalma söz konusu ve 25 milyar 963 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara geriledi.

Son 46 ayın aylık en düşük dış ticaret açığı oldu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şunları kaydetti: