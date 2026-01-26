Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına dair sektörün enflasyon beklentilerini aktardı.

TCMB; ocak ayı, 12 ay sonrası sektörel yıllık enflasyon beklentilerine göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan, reel sektör için 1,90 puan azaldı, hanehalkı için 1,18 puan arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Merkez Bankası'nın paylaştığı beklenti anketini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE BELİRGİN İYİLEŞME VAR"

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak’ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz.

"POLİTİKA KARARLILIKLA UYGULANACAK"