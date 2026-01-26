Hepsiburada, sömestirde kitap ve oyuncak satışında artış gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu Hepsiburada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne dönemine dair alışveriş verilerini açıkladı.

Veriler, ebeveynlerin çocukların kişisel gelişimini ve yaratıcılığını destekleyen ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Hepsiburada; eğitici kitaplardan yaratıcılığı destekleyen oyuncaklara, teknoloji ürünlerinden spor malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Ebeveynlerin çocuklarını dijital ekranlardan uzaklaştırıp kaliteli vakit geçirmeye yönlendirmesi Hepsiburada verilerine yansıdı.

İNTERAKTİF OYUNLU KİTAPLAR VE SETLER TERCİH EDİLİYOR

Buna göre sömestir döneminde kitap kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 büyüdü. Özellikle interaktif oyunlu kitaplar ve setler, en çok tercih edilen karne hediyeleri arasında yer aldı.

OYUNCAKTA “YAP-BOZ” VE “KODLAMA” DÖNEMİ

Oyuncak kategorisinde yüzde 13’lük artış kaydedilirken, artışın detayları incelendiğinde Lego serileri ve manyetik yapı blokları gibi çocukların yaratıcılığını ve el becerilerini destekleyen ürünlerin sepetlerde öne çıktığı görüldü.

TEKNOLOJİDE İHTİYAÇ ALIŞVERİŞİ ÖNE ÇIKTI

Karne döneminde teknoloji kategorisine olan ilgi de devam etti. Bilgisayar satışlarında yüzde 9’luk artış görülürken, mouse ve kulaklık gibi tamamlayıcı donanımlar da karne hediyelerine eşlik etti. Spor ayakkabı ve sırt çantası gibi ürünler ise spor malzemeleri kategorisinde öne çıkan hediyeler arasında yer aldı.