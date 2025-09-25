Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi ve piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın verilerini değerlendiren mesajında şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi.

Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu.

"BEKLENTİ DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLİYOR"