Eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

Merkez Bankası "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin eylül ayı sonuçlarını aktarıldı.

Verilere göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandı.

12 AY SONRASI YILLIK TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİLERİ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

PİYASA KATILIMCILARI, REEL SEKTÖR VE HANEHALKI ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

2025 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99 seviyesine geriledi.