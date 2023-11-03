Mehmet Şimşek: Bir yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bir açıklama yaparak enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyonu bir yıl içinde kontrol altına alınacağını belirten Şimşek, son 5 ayda finans çevrelerinin ilgi gösterdiği bir ülke haline gelindiğine dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim enflasyonunu açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Ekim enflasyon verileri, bir önceki aya göre ve beklentilere göre düşük geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşmacı olarak online bağlantı ile katıldığı Marka Konferansı'na ekim enflasyon verisini değerlendirerek, bir yıl içinde ciddi oranda kontrol altına alınacağını belirtti.

Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomide katedilen aşamaları paylaştı ve kendisinin de hizmet için geri döndüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız.

"Ülkeme hizmet için döndüm"

Bakan Şimşek’in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Ülkeme hizmet için döndüm, ilk kez bakanlık yapmıyorum, daha önce de ülkeme hizmet etme fırsatım olmuştu, şimdi de tek amacım bu başka bir beklentim yok.

- Güven inşa etmek istiyorsanız söylemlerin buna uygun olması lazım.

"Tutarlı olmak ve dürüstlük çok değerli"

- Orta Vadeli Program’da hedefleri ortaya koyduk, şimdi uygulama zamanı, şeffaf olmanız lazım. Tutmayacağınız sözü vermemeniz lazım. Biz bunu yapıyoruz, tutarlı olmak ve dürüstlük çok değerli, biz de bunu yapıyoruz.

- Kurala dayalı uluslararası normlara göre politikalar uyguluyoruz, son 5 ayda finans çevrelerinin ilgi gösterdiği bir ülke haline geldik.

"Kredi notu görünümümüz iyileşti"

- Kredi notu görünümümüz iyileşti, daha erken aşamadayız. Global finans çevrelerinin desteği sürüyor. Bu gelişmeleri yeterli görmüyoruz. Daha yolumuz uzun.

“Türkiye’yi gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz”

- Bir yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız. Reformlar ile fiyat istikrarı ve mali disiplinle Türkiye’nin dünyadaki konumu yükselecek. Daha çok bol oksijenin olduğu ve gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz.

- Son yıllar zorlu yıllardı, gençlerin ülkemizin kıymetini bilmesi ve potansiyeline inanmalarını istiyoruz, hayat pahalılığını azaltmak, refah seviyesini artırmak için çalışıyoruz, gençlerimiz bize inansın. Yurt dışı buradan göründüğü kadar cazip değil. Orada tecrübe kazanmak önemli ama ben yurt dışına gittim ve döndüm. İlk gittiğimde babam bana orada kalmamı ve aileme ve köyüme katkıda bulunmamı telkin etmişti.

- Bu güzel ülkemize hep birlikte hizmet etme fırsatı yakalayacağız.