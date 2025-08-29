Mehmet Şimşek: Güneydoğu'da demir yolu yatırımına 1,55 milyar euroluk dış finansman

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar euro tutarında dış finansman temin edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki projeye finansman desteğini şu ifadelerle dile getirdi:

Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar euro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN ALTYAPI FİNANSMANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına yönelik yurt dışından finansman temin çalışmaları sürüyor.

Bakanlıkça bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1,55 milyar euro tutarında dış finansman sağlandı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Finansmana ilişkin anlaşmalar, Bakanlık ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Finansmana İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankalar katıldı.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ BULUNUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

İskenderun Körfezi'ni Amanoslar'ın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline hem kara hem de demir yoluyla bağlayacak projenin tamamlanmasıyla, bölgedeki ulaşım altyapısının gelişmesi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin artması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ve Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunulması bekleniyor.

Proje, bölgedeki ulaşım altyapısının depreme dayanıklı hale getirilmesi ve geliştirilmesi için de önem taşıyor.

DEMİR YOLUNA 4,2 MİLYAR EURO

Bu projeyle beraber Türkiye'nin bu yıl içinde demir yolu sektörüne sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştı.