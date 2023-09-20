Mehmet Şimşek: Hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün yayınlanan bir haberle ilgili Bakanlıktan yapılan yalanlamayı paylaşarak, kendisinin de kınadığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bugün yayınlanan bir haberle ilgili kınamasını dile getirdi.

Bakan Şimşek, çalışmalarda yakınlarına kayırma yapılmaması için daha önce verdiği talimatların geçerli olduğunu dile getirerek şu açıklamada bulundu:

Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.' talimatım hala geçerlidir!

Bakanlıktan 'milyarlık arazi' haberine yapılan yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'milyarlık arazi' haberine yapılan yalanlama metninde gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirtilerek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirilerek şöyle dendi:

Birgün gazetesinde İsmail Arı imzası ile ilk sayfadan verilen “Milyarlık arazi Şimşek’in Dostuna” başlıklı çıkan haber maksatlı ve çarpıtma bir haberdir. Habere konu olan ihalenin gerçekleştirildiği tarih 13 Nisan 2023 olup bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ilgili tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye’de de değildir.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, atandığı ilk gün (04 Haziran 2023) Bakanlığımızın birimleri ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net talimat vermiştir. Bakan Şimşek bu talimatı ile ‘Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi benim akrabam ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye, kuruma ayrıcalık tanınmayacaktır.’ ifadesini açıkça belirtmiştir.