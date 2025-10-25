Mehmet Şimşek: İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz." diyerek, yeni uygulamayı şu sözlerle tanımladı:

REESKONT KREDİ LİMİTLERİNİ 15 KAT YÜKSELTTİK

Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik.

YABANCI PARA REESKONT TOPLAM LİMİTİ 1 MİLYAR DOLAR