Mehmet Şimşek: İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz

- TCMB, reeskont kredilerinin limitlerini artırarak ihracatçılara daha fazla finansman imkanı sundu.
- Mehmet Şimşek, bu adımın ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracağını vurguladı.
- İhracat kredilerinin günlük limiti 4,5 milyar liraya, yabancı para reeskont limiti ise toplamda 1 milyar dolara çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz." diyerek, yeni uygulamayı şu sözlerle tanımladı:
REESKONT KREDİ LİMİTLERİNİ 15 KAT YÜKSELTTİK
Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik.
YABANCI PARA REESKONT TOPLAM LİMİTİ 1 MİLYAR DOLAR
Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu sene Eximbank’ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."