TCMB'den reeskont kredilerinin limiti artırıldı

Reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirli aralıklarla güncelleniyor.

TCMB, 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

İHRACATÇILARA YÖNELİK KREDİLER

KASIM AYINDAN İTİBAREN GÜNLÜK LİMİT 4,5 MİLYAR LİRA OLDU

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri, kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.