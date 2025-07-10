Mehmet Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genele yayılan iyileşme görüldüğünü ve ikinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme beklendiğini ifade etti.

Şimşek, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"EKONOMİK AKTİVİTE ILIMLI SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ"

Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz.

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