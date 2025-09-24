Mehmet Şimşek ile Fatih Karahan, ABD’de yatırımcılarla buluştu

Türkiye ve ABRD arasındaki ticaret ve yatırımların artmasını sağlayacak etkinliklere, güçlü iş birliklerle devam ediliyor.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 17’nci Türkiye Yatırım Konferansı’nın New York’ta devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Amerikalı doğrudan yatırımcıları bir araya getiren Orta Vadeli Program (OVP) oturumunun, JP Morgan iş birliğiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın sunumlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

TAİK’in açıklamasında, Türkiye’nin 2023’ten bu yana başarıyla yürüttüğü ekonomi programındaki son gelişmelerin ve gelecek vizyonunun aktarıldığı vurgulandı.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA İLK BULUŞMA

OVP’nin 2026-2028 dönemini kapsayan yeni yol haritasının açıklanmasının ardından, uluslararası yatırımcılarla ilk kez New York’ta buluşan Bakan Mehmet Şimşek ve Başkan Fatih Karahan, Türkiye’nin ekonomik stratejisini anlattı.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE YATIRIM ORTAMI VURGUSU

Sunumlarda, programın enflasyonla mücadele, mali disiplinin korunması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hedeflerinin ön plana çıkarıldığı kaydedildi.

17’NCİ TÜRKİYE YATIRIM KONFERANSI

