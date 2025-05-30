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AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi", İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Zirve, bu yıl "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temasıyla toplantılar düzenliyor.

"BELİRSİZLİK TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BOYUTA ULAŞTI"

Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin son derece kaotik bir hal aldığına, şu anda belirsizliğin tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

"ZORLUKLAR, AYNI ZAMANDA FIRSATLAR BARINDIRIYOR"

Şimşek, buna rağmen bütün zorlukların aynı zamanda içinde fırsatlar barındırdığını belirterek, şunları kaydetti:

Şu anda ABD ile Çin arasında yoğun bir stratejik rekabet yaşanıyor ve bu durum küresel ticaret dinamiklerinde köklü değişimlere yol açıyor. Oysa tarihte ekonomik büyümenin temel itici gücü her zaman ticaret olmuştur. Bugün ise bu mekanizma, olması gerektiği gibi işlemiyor. Diğer yandan, küresel borç seviyesi tarihi zirvelere ulaşmış durumda. Bu da beraberinde makrofinansal belirsizlikleri ve artan güvensizlik ortamını getiriyor. Bütün bunlara ek olarak, yapay zeka devriminin eşiğindeyiz. Bu gelişme, sınırsız bir üretkenlik potansiyeli sunsa da bu potansiyele herkesin eşit şekilde erişebilmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla, küresel ölçekte eşitsizliklerin derinleşmesinden endişe ediyoruz.

"DÜNYADA ŞU AN ÇOK ÖNEMLİ ZORLUKLAR AYNI ANDA GERÇEKLEŞİYOR"

Dünyada büyümenin düşüş gösterdiği bir ortamda İslami finansın konumuna dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi:

"Küresel büyümenin yüzde 3'ün altında kalacağını öngörüyoruz. Bu görünüm, içinde bulunduğumuz küresel dönüşümlerle birlikte daha da zorlu bir hal alabilir. Böylesi bir ortamda büyümenin ve refahın daha adil paylaşılmasını sağlayacak yollar arıyoruz. İşte tam bu noktada İslami finans, umut verici bir alternatif olarak öne çıkıyor çünkü burada risk paylaşımı esas alınırken finansman da reel varlıklara dayanıyor. Bu yaklaşım, sistemin güvenilirliğini artırıyor. Dahası, İslami finansın temelinde sürdürülebilirlik anlayışı yatıyor.

Eşit katılıma ve kapsayıcılığa dayalı yapısı sayesinde hem sosyal hem finansal anlamda herkes için erişilebilir bir model sunuyor. Bugünün karmaşık ekonomik sorunlarını düşündüğümüzde İslami finans, refahın adil paylaşımını mümkün kılabilecek güçlü bir araç ve etkili bir yol haritası olabilir.

"İSLAMİ FİNANSMANDA ÖZELLİKLE DEĞER VE PİYASA PAYI KONUSUNDA ÇOK HIZLI BİR BÜYÜME GÖRÜLÜYOR"

Bakan Şimşek, İslami finans alanında özellikle değer ve piyasa payı açısından çok hızlı büyüme yaşandığını vurgulayarak, "Küresel finansal varlıklar içinde İslami finansın payı halen yalnızca yüzde 1’in biraz üzerinde. Oysa dünyanın sürdürülebilir geleceği açısından en doğru güzergahın bu olduğunu düşünüyorsak mevcut payın ne kadar küçük olduğu da ortada. Bu yapının gelişmesi için mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK YAPISAL SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hedeflenen rakamlara ulaşmak için öncelikle engel teşkil eden unsurların doğru şekilde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Şimşek, İslami finansın küresel ölçekte henüz yeterince uygulanabilir görülmediğini ve ilginin daha çok belirli coğrafyalarla sınırlı kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:

Bu alandaki temel oyuncular, küresel ölçekte bu inovasyona yatırım yapmıyor. Aynı zamanda yetenek eksikliği ve düzenleyici çerçevede ciddi boşluklar var. Elbette son yıllarda önemli ilerlemeler sağlandı ancak hala aşılması gereken büyük yapısal sorunlarla karşı karşıyayız. Geride kalmamıza neden olan etkenleri net biçimde tespit edebilirsek ancak o zaman etkili çözümler geliştirebiliriz.

"KATILIM ESASLI FİNANSMAN OLANAKLARI AÇISINDAN FİNANSAL PİYASALAR ŞU ANDA GELİŞİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'de halihazırda 9 katılım bankasının bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'de katılım finansı, bankacılık sektörü içinde kayda değer bir orana ulaşmış durumda. Özellikle katılım esaslı finansman araçları açısından piyasalar gelişim gösteriyor. Biz de sektörün sağlıklı şekilde büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ancak mevcut durumda katılım bankalarının Türk bankacılık sistemindeki payı yalnızca yüzde 8,3 seviyesinde. Bu oran, potansiyelin oldukça gerisinde ve daha geniş ölçekli bir büyümeye ihtiyaç duyduğumuzu açıkça gösteriyor.

Şimşek, Türkiye'nin İslami finans gelişme endeksinde ilk 10'a girdiğini kaydederek, "136 ülke içerisinde 10. gelişmiş piyasa olarak burada yer alıyoruz. Hazine, hem yerel hem de ulusal piyasalarda sukuk ihraçlarına önem veriyor." diye konuştu.

"İSLAMİ FİNANS KANUNU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Şimşek, İslami bankacılığın ve katılım esaslı piyasaların gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Önceliklerimiz arasında kurumsal yapıların dönüştürülmesi, daha destekleyici bir yasal altyapının oluşturulması, bütüncül bir yönetişim modelinin hayata geçirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması yer alıyor. Bu kapsamda, şu anda öncelikli olarak İslami Finansman Kanunu'nu hazırlıyor ve Meclis gündemine taşımaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız konulardan birisi, İslami Finansman Kanunu'nu oluşturmak ve Meclisten geçirmek. Taslak metinde düzeltilmesi gereken bazı hususlar vardı, bu konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sektörün benimsemeyeceği veya uygulamada sorun yaratabilecek maddeleri yasaya dahil etmek istemiyoruz.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ, TÜRKİYE'DE İŞ YAPMAK İÇİN CAZİP ORTAM SUNUYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bankacılık sisteminin ağırlıklı olarak kısa vadeli fonlamalara dayandığını, bu yapının uzun vadeli yatırımların finansmanında sınırlamalar yarattığını ifade etti.

"NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPAN STRATEJİK BİR MERKEZ OLARAK KURGULANDI"

Bu nedenle finansal sistemin derinleşmesinin ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, "İstanbul’un küresel bir finans merkezi haline getirilmesi, bu bağlamda kritik bir hedef. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan İstanbul Finans Merkezi, yalnızca bir mekan değil aynı zamanda nitelikli insan kaynağına yatırım yapan stratejik bir merkez olarak kurgulandı. Bu doğrultuda altyapı çalışmalarını hızla sürdürüyoruz." dedi.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ, TÜRKİYE'DE İŞ YAPMAK İÇİN CAZİP ORTAM SUNUYOR"

İstanbul Finans Merkezi’nin sunduğu avantajlara da değinen Şimşek, "Eğer Türkiye’de iş yapmak istiyorsanız en doğru yer burası. Sağladığı güçlü teşvikler hem yatırımcılar hem de şirketler için büyük bir cazibe oluşturuyor ve rekabet gücünü artırıyor. Ayrıca küresel profesyonellerin İstanbul’a çekilmesi için elverişli bir ortam yaratıyor. İslami finansın karşılaştığı temel sorunlardan biri olan nitelikli insan kaynağı eksikliği açısından da İstanbul Finans Merkezi’nin bu boşluğu doldurabilecek güçlü bir platform olması bekleniyor." diye konuştu.

"İSLAMİ FİNANSMAN, REFAHIN PAYLAŞILMASINDA BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sürdürülebilir kalkınmaya inandıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı: