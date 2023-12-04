Mehmet Şimşek: Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından haziranda göreve gelen ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program doğrultusunda enflasyonla mücadelede art arda alınan kararları hayata geçirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı kasım ayı enflasyonunu, beklentilerin altında gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda, aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 42,25 olarak kayıtlara geçti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak enflasyon verisini değerlendirdi.
"Aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı"
Kasım ayı enflasyon verisini değerlendiren Bakan Şimşek, mesajında çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu, enflasyonla mücadele programını ise kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül yüzde 5,28; ekim yüzde 3,72; kasım yüzde 1,96.
"Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız"
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız.
Enflasyonla mücalerinin olumlu etkileri
Enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltıyor. Proğnama uyum Türk varlıklara ilgi artıyor. Para politikasındaki sadeleşme adımları ise Türk varlıklarındaki fiyatlamaları olumlu etkiliyor.
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