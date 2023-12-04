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Mehmet Şimşek: Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Mehmet Şimşek: Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulunarak, programın kararlıkla sürdüğünü ve başarılı olunacağını belirtti.