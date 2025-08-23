Abone ol: Google News

Mehmet Şimşek: KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek

Yeni Kur Korumaları Mevduat (KKM) hesaplarının açılamaması ve mevcut hesapların yenilenememesi hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanırken konuyla ilgili açıklama yapan Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık' dedi.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 11:27 Güncelleme:
Kur Korumalı Mevduat(KKM) tarih oldu.

TCMB tarafından 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile birlikte, yeni Kur Korumaları Mevduat (KKM) hesapları açılamayacak.

Mevcut hesaplar ise yenilenemeyecek.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veri:

Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek.

"FİNANSAL İSTİKRAR DAHA DA GÜÇLENECEK"

Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek.

