Mehmet Şimşek: Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB rezevlerinin geldiği nokta ile ilgili mesaj paylaşarak Orta Vadeli Program'a vurgu yaptı ve programın en önemli hedeflerinden birinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB rezervlerinin 1 Aralık haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 140,1 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklanan verileer göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

Mayıs sonundan bu yana rezerv artışı 41,7 milyar dolar oldu

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

"Programımızın en önemli hedeflerinden biri"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şu ifadeyi kullandı:

Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz

"Rezervler, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar arttı"

Bakan Şimşek, mesajında şu bilgileri de alıntılayarak paylaştı: