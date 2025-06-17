Mehmet Şimşek: Piyasa katılımcılarının 12 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 24,6 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yayımladığı piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi.
Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.
"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"
Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor.
"BEKLENTİ YÜZDE 7 GERİLEDİ"
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda, geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu.
PROGRAMA DEVAM
Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
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