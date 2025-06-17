Mehmet Şimşek: Piyasa katılımcılarının 12 ay sonra enflasyon beklentisi yüzde 24,6 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yayımladığı piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi.

Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.