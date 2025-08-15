Mehmet Şimşek: Piyasalarda olumlu döngü güçlenirken makro finansal istikrar pekişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve bankacılık istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta artış gözlendi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.

Ayrıca KKM bakiyesi geçen hafta 19 milyar 55 milyon lira azalarak 458 milyar 530,8 milyon liraya geriledi.

"PİYASALARDA OLUMLU DÖNGÜ GÜÇLENİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verilen üzerinden "Makro finansal istikrar pekişiyor" vurgusu yaparak sosyal medyadan aktardığı değerlendirme şöyle oldu:

Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor.



Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.

TL MEVDUATININ PAYINDA YÜKSELME

TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi.



10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.

"KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ"