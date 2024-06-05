Mehmet Şimşek: Program çalışıyor, tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığına dair açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, "İlk yılın muhasebesi"ni aktardığı belirttiği açıklamasında enflasyondan rezervlere ve büyümeye kadar önemli konu başlıklarında Türkiye'nin geldiği seviyeyi rakamlar ve grafiklerle ortaya koydu.

Bakan Şimşek açıklamasının başında, "Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." diyerek sözlerini şu mesajla sonlandırdı:

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var. Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.