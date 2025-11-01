Mehmet Şimşek: Turizm geliri 63,8 milyar dolara ulaştı

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yıllık turizm gelirinin 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 63,1 milyona ulaştığını açıkladı.
- Şimşek, sosyal medya paylaşımında turizmdeki istikrarın ve ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedefini desteklediğini belirtti.
- Türkiye'nin turizm geliri ve ziyaretçi sayısı son 4 yılda önemli bir artış kaydetti.
Türkiye, turizm alanında ilerlemeye devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Şimşek, paylaşımında son 4 yıla ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.
"YILLIKLANDIRILMIŞ TURİZM GELİRİMİZ 63,8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"
"Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor" diyen Şimşek, şunları kaydetti:
Üçüncü çeyrekte turizm geliri yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 arttı.
Böylece yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı.
"İHRACAT 270 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"
Eylülde yıllıklandırılmış ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara yükseldi.
Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz.