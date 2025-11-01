Mehmet Şimşek: Turizm geliri 63,8 milyar dolara ulaştı Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turizm verilerine ilişkin bir değerlendirmede bulunurken "Yıllıklandırılmış turizm geliri 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 63,1 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı.