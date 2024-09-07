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Mehmet Şimşek: Türkiye, 2024'te üç büyük kuruluştan not artırımı alan tek ülke

Mehmet Şimşek: Türkiye, 2024'te üç büyük kuruluştan not artırımı alan tek ülke Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Fitch'in kredi notunu artırmasından sonra, Türkiye'nin "2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke" olduğunu belirtti.