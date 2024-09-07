Mehmet Şimşek: Türkiye, 2024'te üç büyük kuruluştan not artırımı alan tek ülke

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili değerlendirme paylaştı.
Bakan Şimşek, "Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız." diyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti.
"2024'TE ÜÇ BÜYÜK KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN NOT ARTIRIMI ALAN TEK ÜLKEYİZ"
Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.
FİTCH'İN TÜRKİYE KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ
Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirmişti.
Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da Türkeyi'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.
Fitch Ratings, şimdi ise Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirdi.
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