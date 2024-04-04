Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan, 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 16 Nisan'da Washington'a gidecekleri açıklandı.

Bakanı Şimşek 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Bakan Şimşek’e ziyaretinde TCMB Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Mehmet Şimşek ikili temaslarda bulunacak

17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Şimşek Washington'tan sonra New York’a gidecek

Şimşek ayrıca, Washington temaslarının ardından, 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katılacak.

Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı toplantıların ardından Şimşek'in 23 Nisan’da Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Şimşek, daha önce de İngiltere, ABD, Fransa, Fas ve Suudi Arabistan'a gezi gerçekleştirmişti.