Mehmet Şimşek: Yakaladığımız iyileşmeyi kalıcılaştırmak istiyoruz

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında ihracatta yaşanan artışa dikkat çekerek, cari dengede elde edilen iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için yapısal dönüşüm ve katma değerli üretime yönelik desteklerin süreceğini vurguladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Küresel zorluklara, artan rekabete ve takvim etkisine rağmen ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttığını belirten Şimşek, ithalattaki artışın ise yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

"YAKALADIĞIMIZ İYİLEŞMEYİ KALICI KILMAK İSTİYORUZ"

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığının yatay bir seyir izlediğine dikkat çeken Şimşek, “Cari dengede yakaladığımız iyileşmeyi kalıcı kılmak istiyoruz. Bunu da üretimde katma değeri artıran ve yapısal dönüşümü destekleyen politikalarla başaracağız” ifadelerini kullandı.