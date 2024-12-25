Mehmet Şimşek, Yalova'da iş insanlarıyla ekonomiyi değerlendirdi

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyada uluslararası yatırım ve Türkiye ekonomisini tanıtım temasları kurarken; yurt içinde de çeşitli vesilelerle üretici ve sanayicilerle bir araya geliyor.

Mehmet Şimşek, bu kez de "İş Dünyası Buluşması" programı çerçevesinde Yalova'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) düzenlenen toplantı için kente gelen Bakan Şimşek, Vali Hülya Kaya ve YTSO Başkanı Cemil Demiryürek tarafından karşılandı.

İŞ DÜNYASI BULUŞMASINA KATILDI

Şimşek, Demiryürek'in makamında yapılan görüşme sonrası YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.