Mehmet Şimşek'ten 2025'in muhasebesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025’in muhasebesi için güçlenen mali disiplin, enflasyon düşüyor, sürdürülebilir cari açık, azalan dış finansman ihtiyacı, ılımlı büyüme, makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, azalan ülke risk primi ve gerileyen dış borçlanma maliyetleri konularında grafikler paylaştı.

MEHMET ŞİMŞEK’İN 2025 DEĞERLENDİRME GRAFİK BAŞLIKLARI VE ANLATIMLARI

Mehmet Şimşek'in 2025'te ekonomide öne çıkan konularda yayımladığı grafikler ve konu başlıkları şöyle:

MALİ YAPI GÜÇLENDİ

2025’te kamu maliyesinde disiplinin artırıldığına dikkat çekiliyor: Bütçe disiplininin korunması, harcamalarda tasarruf ve mali dengenin güçlendirilmesi gibi konular ön planda. Bu, hükümetin bütçe açığını kontrol altında tutma çabası ve kamu harcamalarını yönetme stratejisini ifade ediyor.

Bütçe açığı geriliyor. Düşük komu borçluluğu, harcama disiplini, kamuda tasarruf konularında kazanımlar elde edildi.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Enflasyon göstergelerinin yıl boyunca gerilediği vurgulanıyor. 2025’te enflasyon oranında düşüş trendi var; Şimşek’in konuşmalarında, enflasyonun yıllar içinde yüksek seviyelerden daha düşük seviyelere indiğine dair veriler paylaşıldı. Bu, fiyat istikrarı sağlama politikasının etkisini gösteriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ AÇIK, AZALAN DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI

Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilediği ve dış finansmana daha az ihtiyaç duyulduğu anlatılıyor. Yani dış ticaret ve döviz dengesi verilerinde, cari açığın daha kontrol edilebilir hale geldiğine işaret ediliyor.

ILIMLI BÜYÜME

Türkiye ekonomisinin 2025’te tamamen hızlı bir büyüme göstermese de ılımlı bir büyüme performansı sergilediği anlatılıyor. Bu, ekonomik aktivitenin olumlu yönde ilerlediğini fakat aşırı hızlı büyüme yerine daha dengeli bir büyüme olduğunu gösteren bir başlık.

MAKRO FİNANSAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Finansal sistemde istikrarın artırıldığı, risklerin yönetildiği ve ekonomik yapının dayanıklılığının yükseldiği vurgulanıyor. Yani bankacılık, para piyasası ve finansal göstergeler açısından 2025’te istikrarın tesis edildiği anlatılıyor.

AZALAN ÜLKE RİSK PRİMİ VE GERİLEYEN DIŞ BORÇLANMA MALİYETLERİ

Türkiye’nin ülke risk primi (örneğin CDS gibi göstergeler) ve dış borçlanma maliyetlerinin düştüğü, uluslararası piyasalarda daha avantajlı koşullar oluştuğu belirtiliyor. Bu, Türkiye'nin dış finansmana daha kolay erişebildiğine işaret ediyor.