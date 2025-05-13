Mehmet Şimşek'ten cari açık yorumu: Tahminimizin altında gerçekleşecek

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Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürüyor...

Son dönemde piyasalarda artan canlılık rakamlara da yansımaya devam ediyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN CARİ AÇIK YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel belirsizlikler nedeniyle ve artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatının yüksek seyrettiğini, altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğini söyledi.

"HEDEFLERİMİZİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK"

Açıklamaya göre, ihracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın, yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin oldukça altında gerçekleşmesi öngörülüyor.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI GÖSTERİYOR"

Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ettiğini belirterek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor." dedi.