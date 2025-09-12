Mehmet Şimşek'ten ödemeler dengesi hedefi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı değerlendirmede, "2025 yılında cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

DIŞ FİNANSMAN GÖRÜNÜMÜNDE OLUMLU SEYİR

Temmuzda cari dengenin 1,8 milyar dolar fazla verdiğini, yıllık cari açığın 18,8 milyar dolara gerilediğini anımsatan Şimşek, dış finansman görünümünün de olumlu seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

"KAZANIMLARI KALICI HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Şimşek yılın 7 ayında reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: