Cevdet Yılmaz: Cari açıkta iyileşme, dezenflasyona katkı sağlamaya devam ediyor

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini aktardı.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cari açıkta iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, zorlu dış koşullara ve küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen mal ihracatının dirençli yapısı ve artan hizmet ihracatı sayesinde cari işlemler dengesinin temmuz ayında 1,77 milyar dolar fazla verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 18,8 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

TEMMUZ AYINDA REZERVLERDEKİ NET ARTIŞ 18,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılmaz, artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacının rezerv birikimini desteklerken, temmuz ayında rezervlerdeki net artışın 18,6 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

İhracatta pazar çeşitliliğinin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açıkta sağlanan iyileşmede zorlu dış talep koşullarına rağmen mal ihracatında sağlanan artışın yanı sıra, yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatımızın katkısı etkili olmuştur.

HEDEF: CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANININ YÜZDE 1'E GELMESİ