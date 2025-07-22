Memur emeklilerinin zam farkı alacağı tarih belli oldu

Memur emeklilerinin merakla beklediği haber geldi..

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 vatandaşın 2025 yılı Temmuz ayı zam farkları hesaplara yatırılacak.

ÖDEMELER 25 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Bu kapsamda, hak sahiplerine toplam 12 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler 25 Temmuz 2025 Cuma günü yapılacak.

Emekliler, zam farkı ödemelerini, aylıklarını almakta oldukları banka şubelerinden veya PTT merkezlerinden alabilecek.