Altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 280 bin liraya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Standart altının kilogram fiyatı, çarşamba gününü 6 milyon 197 bin 999 liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 196 bin 365 lira, en yüksek 6 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 280 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 280 bin liraya çıktı.

6 MİLYON 280 BİN LİRA

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 43 bin 594,31 lira, işlem miktarı ise 985,17 kilogram oldu.

İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 182 milyon 729 bin 922,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.