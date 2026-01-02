Altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 280 bin liraya çıktı

- Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 280 bin liraya çıktı.
- KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 43 bin lira olarak gerçekleşti.
- Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti BBVA yer aldı.
Standart altının kilogram fiyatı, çarşamba gününü 6 milyon 197 bin 999 liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 196 bin 365 lira, en yüksek 6 milyon 292 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 280 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 280 bin liraya çıktı.
6 MİLYON 280 BİN LİRA
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 155 milyon 43 bin 594,31 lira, işlem miktarı ise 985,17 kilogram oldu.
İŞLEM HACMİ
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 182 milyon 729 bin 922,10 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.