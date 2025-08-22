Memur-Sen: Hakem heyetine başvurmadık

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair yeni bir açıklama daha yaptı...

Memurların zam pazarlığından sonuç çıkmazken, teklifi beğenmeyen sendikalar masadan kalktı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde, hükümet tarafından üçüncü ve son teklifini verdi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

Memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu. Ayrıca taban aylığı 1.000 TL zam teklifi de yinelendi.

Teklifi beğenmeyen sendikalar iş bırakarak eylem yapmaya başladı.

HAKEM HEYETİNE GÖTÜRME KARARINDAN DA VAZGEÇİLDİ

Memur-Sen zam teklifini hakem heyetine götürmeye karar vermişti.

Memur-Sen konuya ilişkin X üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplu Sözleşme Görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda yeni bir açıklama daha yapan Memur-Sen, hakem heyetine başvurmadıklarını belirtti.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, "İmzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık." denildi.

11 HİZMET KOLUNUN TAMAMINDA ANLAŞMA SAĞLADI

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.