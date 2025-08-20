Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu süreç, çıkmaz sokaktır

Hükümet ile memur arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Memur ve memur emeklilerine yönelik 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesinde Kamu İşveren Heyetinin 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 olarak verdiği zam teklifi sendikalar tarafından reddedildi, hizmet kollarında ise anlaşmaya varılarak sözleşme imzalandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Genele ilişkin görüşmelerde her ne kadar oransal zam, taban aylığa zam, refah payı, kira yardımı, bayram ikramiyesi, eş ve çocuk yardımı gibi temel konularda uzlaşma sağlanamadıysa da; mücadelemiz sonucu mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara, ek ödemelerden tazminatlara kadar birçok konu yanında bir yenilik olarak yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetlere ilişkin uzlaşılan maddeleri Sayın Bakan ile imzaladığımız toplantı tutanağına kaydettik" dedi.

"HAKEME GÜVENMİYORUZ"

Yalçın, hakem heyetine hükümetin gitmesinden yana olduklarını belirterek, şunları söyledi:

Artık 4688 sayılı yasayla buraya kadar. Bu yasa miadını doldurmuş, çözümün odağı olmaktan çıkmış, sorun üreten bir hale gelmiştir. 8 toplu sözleşmenin dördünde uzlaşabildik, dördünde uzlaşamadık. Bu sorunlu yasa bir an önce değişmek zorundadır. Önümüzde hakem süreci var.



Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar güveni, inancı yoktur. Geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, Kamu İşveren Hakemi haline getirmiştir.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"