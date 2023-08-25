Memur-Sen, Hakem Kurulu’na Toplu Sözleşme başvurusu yaptı 2024-2024 yıllarında memurların ve emeklilerinin alacağı maaş zam oranı ile sosyal haklarının belirleneceği 7. Toplu Sözleşme'de zam oranında anlaşma sağlanamayınca konu Hakem Kurulu'na gitmişti. Bu aşamada memurlar Hakem Kurulu'ndan beklentileri dile getirdi.

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Memurların maaş zammı ile ilgili süreç 1 Ağustos'ta başlamış ve Kamu İşveren Heyeti'nin verdiği iki maaş oranı teklifi yetkili konfederasyon olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti.

Taraflar zam oranı konusunda ortak karar alamasa da sosyal haklar konusunda önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve emeklilerinin 2024-2025 yılları arasında alacağı maaş zam oranına şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar verecek.

Kurul çalışmalarına yarın başlayacak.

Kararın yıl sonuna kadar alınması gerekiyor.

Kurulun kararına itiraz edilemeyecek.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu

Gelinen aşamada bugün, Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu. Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Uzlaşılan maddelerin memur lehine genişletilmesi istendi

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından sağlanmasını istedi.

Kurulda yer alacak isimler

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.