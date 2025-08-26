Memur sendikaları zam pazarlığından çekildi

Memurların, gözü 8 Kamu Toplu Sözleşmelerinden çıkacak maaş zammına odaklandı.

Bugün 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammı görüşmelerinde Kamu Hakem Heyeti, dördüncü toplantısını gerçekleştirildi.

BUGÜN YENİ TEKLİF GELDİ

2026 yılı için verilen zam teklifini ilk altı ay yüzde 11 ve ikinci altı ay yüzde 7 şeklinde sabit bıraktı, 2027 yılının ilk 6 ayı için teklif 1 puan artırılırken diğer 6 ayı için teklif sabit kaldı.

MEMUR-SEN MASADAN KALKTI

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, paylaşımında "Hakem Kurulu'ndan çekildik." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik.

KAMU-SEN DE PAZARLIKTA OLMAYACAK

Kamu-Sen de zam pazarlığından çekilen, Hakem Heyeti toplantılarına katılmayacağını açıklayan ikinci memur sendikası oldu.